Украина уведомила МАГАТЭ о нарушении электроснабжения Южно-Украинской АЭС

Киев сообщил о снижении мощности одного реактора на 50%

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о нарушении внешнего электроснабжения Южно-Украинской АЭС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте регулятора.

По сведениям МАГАТЭ, полученным от украинской стороны, станция перестала получать энергию по одной из трех линий электропередач мощностью 750 киловольт. В результате инцидента мощность одного реактора была снижена на 50%. Как уточняет агентство, речь идет о той же линии, через которую осуществляется электроснабжение Запорожской АЭС.

"Южно-Украинская атомная электростанция также потеряла соединение с той же линией мощностью 750 киловольт - одной из трех линий, используемых этой станцией для подачи электроэнергии в сеть, что заставило площадку снизить мощность одного из трех работающих реакторов на 50%", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в результате ночных обстрелов Запорожская АЭС вновь полностью отключилась от внешнего электроснабжения и получала энергию за счет работы запасных дизельных генераторов. Старший оперативный персонал уведомил экспертов агентства, находящихся на Запорожской АЭС, о повреждении двух участков линий в 50-60 км от станции "на подконтрольной Украине территории". Генераторы включились автоматически после того, как станция отключилась от основной линии электропередачи на 750 киловольт и запасной линии на 330 киловольт.