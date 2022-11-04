Греция не признала вхождение новых регионов в Россию

Президент страны Катерина Сакелларопулу посетила с официальным визитом Киев, где провела переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским

АФИНЫ, 4 ноября. /ТАСС/. Греция никогда не признает вхождение новых регионов в состав России. С таким утверждением выступила в четверг на пресс-конференции в Киеве президент Греции Катерина Сакелларопулу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Высказывания Сакелларопулу распространила ее пресс-служба.

Она отметила, что ее присутствие в четверг в Киеве свидетельствует о безраздельной поддержке и солидарности Греции с украинским народом. "Я заверяю вас, что мы будем продолжать делать это столько, сколько потребуется. Наша позиция ясна и непоколебима: изменение международно признанных границ путем применения военной силы и односторонних актов отделения недопустимо", - сказала Сакелларопулу.

Президент сказала, что, "несмотря на значительное негативное влияние на экономику, Греция поддержала и полностью выполняет все санкционные пакеты, введенные Европейским союзом против России". "Мы безоговорочно поддержали решение Совета Европы о предоставлении Украине статуса страны - кандидата в члены ЕС, отправили гуманитарную помощь, а также оборонную технику. У нас есть порт Александруполис, являющийся транспортным узлом для союзников, желающих оказать помощь Украине. И мы сразу же откликнулись на нужды десятков тысяч граждан Украины, которые искали убежища в нашей стране", - сказала Сакелларопулу.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Теперь страна состоит из 89 субъектов.