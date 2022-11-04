Япония в качестве председателя G7 будет работать над санкциями против России

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси также анонсировал работу по оказанию помощи Украине в 2023 году

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Япония в качестве председателя G7 в будущем году будет работать над сохранением и усилением санкций против России, а также оказанием помощи Украине. Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси на встрече глав внешнеполитических ведомств этого неформального объединения, которая началась в четверг вечером в немецком Мюнстере.

"Министр Хаяси заявил, что Япония в дополнение к уже оказанной ранее помощи будет продолжать поддержку Украины, включая помощь [для того, чтобы] преодолеть суровую зиму. В следующем году, в год председательства Японии в G7, [Токио] будет прилагать усилия для того, чтобы страны-единомышленники, в первую очередь [члены] G7, сохраняли и наращивали серьезные санкции против России, а также помощь Украине", - говорится в сообщении японского МИД по итогам встречи в первый день.

Кроме того, Хаяси в ходе мероприятия повторил неоднократно отвергнутые Москвой утверждения об угрозе применения ядерного оружия со стороны РФ. По его словам, "ядерное оружие не применялось на протяжении 77 лет после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, и это никогда не должно измениться". На эти города США сбросили атомные бомбы в конце Второй Мировой войны, как отмечали в Москве, не для разгрома Японии, а запугивания мирового сообщества.

Посольство РФ в Японии в конце октября обращало внимание, что правительство Японии "продолжает безосновательно приписывать России несуществующие планы по применение ядерного оружия", при том что Москва не намеревалась и не намеревается использовать оружия массового поражения. В диппредставительстве также обратили внимание, что США - единственная страна в мире, размещающая ядерное оружие за пределами своей территории, а японской стороне "стоило бы обратить внимание на опасные амбиции киевского режима обзавестись ядерными арсеналами".

Председательство в G7 в 2023 году переходит к Японии. Саммит объединения пройдет 19-21 мая в Хиросиме, одном из двух городов, подвергшихся американской атомной бомбардировке. Японские власти отмечали, что проведение мероприятия в таком месте станет посланием о том, что мир больше не должен увидеть ужасов применения ядерного оружия.