Глава МИД Японии и госсекретарь США осудили ракетные пуски КНДР

По их мнению, действия Северной Кореи представляют серьезную угрозу безопасности

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили ракетные пуски КНДР, а также договорились укреплять потенциал сдерживания японско-американского альянса. Об этом сообщил в пятницу МИД Японии по итогам их краткой беседы на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в немецком Мюнстере.

По их мнению, "провокационные действия Северной Кореи, которая предпринимает беспрецедентно часто и беспрецедентным образом", представляют серьезную угрозу региональной безопасности. Хаяси и Блинкен в этой связи подчеркнули важность "укрепления потенциала сдерживания и реагирования японского-американского альянса", а также договорились тесно сотрудничать как в двухстороннем, так и трехстороннем формате с Южной Кореей. Другие темы беседы в сообщении МИД Японии не приводятся.

Кроме того, Хаяси в Мюнстере провел переговоры с канадским министром иностранных дел Мелани Жоли, с ней, помимо КНДР, они обсудили двустороннее сотрудничество, перспективы Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), а также Украину и Китай.

С британским министром Джеймсом Клеверли Хаяси обсудил сотрудничество в сфере безопасности, в том числе в разработке истребителя нового поколения, ситуацию вокруг Украины и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm ("Виджилант сторм") с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.

КНДР в ответ назвала это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку".