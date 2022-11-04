Kyodo: Япония, США и Южная Корея планируют трехсторонний саммит в середине ноября

Ожидается, что одной из главных тем переговоров станет ситуация вокруг КНДР из-за пусков ракет со стороны Пхеньяна

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Токио, Вашингтон и Сеул планируют в середине ноября провести трехстороннюю встречу на высшем уровне. Об этом сообщило в пятницу агентство Киодо со ссылкой на источники.

Как ожидается, одной из главных тем переговоров станет ситуация вокруг КНДР на фоне активизации ракетных пусков со стороны Пхеньяна. Точно место ожидаемой встречи неизвестно, однако отмечается, что она пройдет на полях одного из международных мероприятий в Азиатском регионе. В середине ноября в Индонезии пройдет саммит G20, а позднее в Таиланде - саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm ("Виджилант сторм") с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.

Пхеньян в ответ назвал это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку".