Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа

Причиной стали попытки радикалов запустить ракеты по израильской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа после предпринятых ранее попыток радикалов запустить ракеты по израильской территории. Об этом сообщила в пятницу армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа", - говорится в сообщении армии в Twitter.

Военные сообщили, что "самолеты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, который является местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС". "Атака была совершена в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа израильской территории", - сообщили в армии.

Как отмечает издание Maariv, это первая подобная операция армии с начала августа. 5-7 августа текущего года израильские военные провели операцию "Рассвет" против радикального движения "Исламский джихад" в секторе Газа.

Нынешние боевые вылеты ВВС связаны с предпринятыми радикалами ранее в четверг попытками запуска ракет из сектора Газа. Три ракеты взорвались на территории сектора, одну перехватила израильская система ПВО.