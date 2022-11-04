Кабмин Японии сообщил об отсутствии решения о встрече Кисиды с Си Цзиньпином

Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно отметил, что Токио и Пекину следует прилагать усилия для построения конструктивных и стабильных отношений

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Решение насчет возможной встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина в середине ноября, о подготовке к которой сообщила ранее газета Sankei Shimbun, еще не принято. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Что касается встречи на высшем уровне между Японией и Китаем, то на этот счет ничего не решено", - сказал он, отметив при этом, что Токио и Пекину следует прилагать усилия для построения конструктивных и стабильных отношений. "Думаю, что имеет важное значение взаимодействие на различных уровнях, не только на высшем", - добавил он, обратив внимание, что в этом году Токио и Пекин отмечают 50-летие установления дипломатических связей.

Ранее газета Sankei Shimbun сообщила со ссылкой на источники, что встреча лидеров двух стран может пройти на полях одного из международных мероприятий в Азиатском регионе. В середине ноября в Камбодже пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), позднее в Индонезии будет организован саммит G20, а после в Таиланде - саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях этих мероприятий, по данным источников агентства Kyodo, также готовится трехсторонняя встреча на высшем уровне между Японией, США и Южной Кореей.

По данным издания, на встрече, если она состоится, Кисида может поздравить Си Цзиньпина в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Кроме того, отмечает газета, он может донести японскую позицию по вопросу Тайваня, в частности призвать к мирному решению проблемы путем переговоров.

В последний раз встреча премьера Японии и председателя КНР состоялась в декабре 2019 года, когда Си Цзиньпин встретился с Синдзо Абэ, занимавшим тогда пост главы японского правительства.