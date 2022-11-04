СМИ: Японии до 2027 года потребуется $324 млрд для укрепления оборонных возможностей

Эти затраты примерно в 1,7 раза больше, чем запланировано на текущую пятилетку - около $185 млрд, сообщает Nikkei

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии будет вынуждено потратить на оборону по меньшей мере 48 трлн иен (около $324 млрд) в течение пяти лет, чтобы реализовать план фундаментального укрепления своего оборонного потенциала. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei со ссылкой на подсчеты Министерства обороны Японии.

Эти затраты потребуются для реализации среднесрочной оборонной программы, рассчитанной на пять лет, начиная с 2023 года. Подсчитанная сумма примерно в 1,7 раза больше, чем запланировано на текущую пятилетку - 27,47 трлн иен (около $185 млрд).

Япония последние несколько лет регулярно увеличивает расходы на оборону - в этом финансовом году (начался в апреле) ассигнования на эти цели выросли до 5,37 трлн иен ($39,1 млрд), что стало рекордно высоким показателем.

Правительство обеспокоено ухудшением ситуации в области безопасности вокруг Японии в связи с развитием ракетно-ядерной программы КНДР, которое продвигается, как считают в Токио, крайне быстро, наращиванием мощи Китая и ситуацией вокруг Украины. По этой причине правительство поставило задачу в течение ближайших пяти лет кардинальным образом укрепить обороноспособность.

Рассматривается, в частности, вопрос о получении наступательных вооружений для нанесения ударов по пусковым установкам потенциального противника. Кроме того, планируется обеспечить необходимые запасы боеприпасов, с чем у Сил самообороны, по данным источников некоторых СМИ, наблюдаются проблемы.

Для этого потребуется существенно нарастить оборонный бюджет, однако официально целевые показатели не определены. Правящая в стране Либерально-демократическая партия предлагает довести военные ассигнования по аналогии со странами НАТО до 2% ВВП, что почти вдвое больше, чем сейчас.