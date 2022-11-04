Си Цзиньпин встретился с Олафом Шольцем в Пекине

Председатель КНР принял канцлера ФРГ в Доме народных собраний

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу встретился в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, китайский лидер принял своего германского коллегу в Доме народных собраний (парламент). "Вы - первый европейский лидер, прибывший в КНР с визитом после проведения XX съезда Коммунистической партии Китая", - подчеркнул Си Цзиньпин, обращаясь к Шольцу.

Председатель КНР напомнил, что в текущем году исполняется ровно 50 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Он указал на важность развития китайско-германского сотрудничества в соответствии с принципами взаимного уважения и обоюдной выгоды.