Байден заявил, что США скоро "освободят Иран"

Президент США также добавил, что иранцы "освободят сами себя"

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени "освободят Иран", добавив также, что жители этой страны "освободят сами себя". Американский лидер сделал данное утверждение, выступая в четверг в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Байден рассказывал о ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов, однако отвлекся и неожиданно обратился к иранской тематике, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших в зале затронуть эту тему. "Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя", - сказал Байден, не приведя никаких подробностей. Зал отреагировал на эти слова президента возгласами одобрения. После этого глава Белого дома вновь вернулся к рассказу о ветеранах.

В Иране уже больше месяца не утихают волнения после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. Иранская организация судебной медицины 7 октября опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

На фоне беспорядков в Иране США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов. В Тегеране считают, что США и ЕС используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в исламской республике.