Си Цзиньпин предложил Шольцу усилить сотрудничество на фоне глобальной нестабильности

Канцлер Германии находится с официальным визитом в Пекине

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил своему германскому коллеге усилить сотрудничество на фоне изменений и беспорядков в мире. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"КНР и Германия - ведущие державы, имеющие влияние [на международной арене], - сказал китайский лидер. - На фоне происходящих изменений, когда наблюдается хаос, наши страны должны сотрудничать рука об руку".

Как уточнил Си Цзиньпин, китайская сторона считает, что таким образом Пекин и Берлин "смогут внести еще больший вклад в поддержание мира и стимулирование развития на всей планете". "Нужно лишь уважать друг друга, устранять разногласия, взаимодействовать и обмениваться опытом, сотрудничать на взаимовыгодной основе. И тогда вектор развития отношений между Китаем и ФРГ не изменится", - добавил он.

"Я верю, что ваш визит укрепит наше взаимопонимание и взаимное доверие, позволит углубить прагматическое взаимодействие между нашими странами во всех сферах", - подытожил Си Цзиньпин.