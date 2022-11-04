В Анкаре допустили усиление "Турецкого потока" дополнительным трубопроводом

Как отметил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын, Турция фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын допустил возможность строительства еще одного трубопровода для усиления "Турецкого потока" в рамках создания в республике газового хаба.

"Делая это предложение [по строительству газового хаба в Турции], [президент России Владимир] Путин увидел, что в этой части мира в средне- и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта, и Турция является наиболее естественным географическим местом для этого", - приводит в пятницу слова представителя президента Реджепа Тайипа Эрдогана телеканал Habertürk.

"Сейчас существует "Турецкий поток", его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не является невозможным. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5-10 лет. Если это произойдет, то, другими словами, Турция станет не просто страной - транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки", - подчеркнул Калын.