В Ереване назвали дезинформацией заявление Баку об обстреле на границе

В ночь на 4 ноября подразделения ВС Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, заявили в Минобороны страны

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что в ночь на пятницу армянская армия обстреляла позиции азербайджанских ВС, является дезинформацией. Об этом говорится в сообщении военного ведомства Армении.

"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ВС Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - говорится в заявлении Минобороны республики.