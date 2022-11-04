Южная Корея и США продлили учения Vigilant Storm до 5 ноября

Решение было принято после переговоров глав оборонных ведомств двух стран, сообщает Yonhap

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея (РК) и США решили продлить военно-воздушные учения Vigilant Storm, в которых задействовано около 240 самолетов, на один день - до 5 ноября. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Оно ссылается на заявление министра национальной обороны республики Ли Чжон Сопа после переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в США. Ли Чжон Соп предложил продлить учения. В четверг командование ВВС РК заявило, что из-за ракетных пусков КНДР было решено продлить учения, но не указало сроки. Vigilant Storm изначально планировалось завершить в пятницу.

Министры обороны США и Южной Кореи также посетили в четверг американскую авиабазу в штате Мэриленд, где размещены стратегические бомбардировщики B-1B и B-52, способные нести ядерное оружие. Ли Чжон Соп заявил, что визит на базу свидетельствует о том, что в случае "ядерной провокации" КНДР столкнется с ответом союзников, который будет "диаметрально отличаться" от предыдущего опыта.

Учения Vigilant Storm начались в понедельник. В тот же день представитель МИД КНДР выступил с критикой маневров. В Пхеньяне американо-южнокорейские учения считают "репетицией войны".

О ракетных пусках

В четверг утром КНДР запустила три ракеты, включая, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" и две баллистические малой дальности. Вечером по местному времени Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона, назвавшего решение Сеула и Вашингтона о продлении маневров "опасным и ошибочным". После этого последовали запуски трех ракет малой дальности. Они пролетели около 490 км на высоте до 130 км, а максимальная скорость составила шесть Махов.

В четверг около 23:30 по местному времени (17:30 мск) военные КНДР выпустили около 80 артиллерийских снарядов в сторону Японского моря, что в Сеуле считают нарушением межкорейского соглашения от 19 сентября 2018 года. В среду КНДР запустила по меньшей мере 23 ракеты, включая баллистические малой дальности и класса "поверхность - воздух". В Республике Корея до 5 ноября объявлен траур в связи с последствиями давки в центре Сеула.