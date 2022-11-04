В Киеве сообщили, что 450 тыс. потребителей остались без электричества

По словам главы города Виталия Кличко, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Число потребителей, оставшихся без электричества в Киеве, увеличилось до 450 тыс. Об этом в пятницу сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"На сегодняшний день без электроснабжения 450 тыс. потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни", - написал он в Telegram-канале.

По словам главы города, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной", - добавил Кличко.

Электроэнергию на Украине ежедневно отключают на несколько часов, граждан просят экономить электричество в пиковые часы. В пятницу, 4 ноября, по данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", электричество будут отключать в 11 регионах страны.