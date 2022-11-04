Зеленский допустил, что политические перемены в США замедлят принятие решений

При этом президент Украины уточнил, что не видит никаких рисков в плане поддержки Киева американским обществом

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский согласен, что политические перемены в США могут замедлить процесс принятия двусторонних решений. Такое мнение он выразил в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El País.

Комментируя предстоящие промежуточные выборы в Соединенных Штатах, президент уточнил: "Я не вижу никакого риска в плане поддержки Украины американским обществом". "Мы будем уважать их выбор, но я думаю, они будут уважать и выбор собственного общества в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право", - отметил Зеленский, признав, что политические перемены в США могут сделать процесс принятия двусторонних решений "более медленным".

Ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть его Сената. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.