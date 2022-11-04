Южная Корея подняла ВВС в воздух в ответ на появление около 180 самолетов КНДР

Сеул задействовал около 80 самолетов, сообщает агентство Yonhap

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея (РК) в пятницу подняли свою авиацию в воздух в ответ на обнаружение активности около 180 самолетов КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС РК.

Южная Корея подняла в воздух около 80 самолетов. Активность ВВС КНДР наблюдалась с 11:00 до 15:00 по местному времени (05:00 - 09:00 мск) в нескольких зонах.

31 октября США и Республика Корея начали совместные военно-воздушные учения с участием около 240 самолетов, в Пхеньяне их раскритиковали.