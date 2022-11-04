4 ноября, 07:48,
обновлено 4 ноября, 08:27

Премьер Госсовета Китая примет участие в саммите КНР-АСЕАН в Камбодже

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по приглашению премьер-министра Камбоджи Хун Сена с 8 по 13 ноября совершит официальный визит в Камбоджу, где примет участие в саммите КНР- АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"По приглашению премьер-министра Камбоджи Хун Сена премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с 8 по 13 ноября совершит официальный визит в Камбоджу, примет участие в 25-м саммите "Китай-АСЕАН", 25-м саммите "АСЕАН+3" и 17-м саммите стран Восточной Азии, которые пройдут в Королевстве", - отметил официальный представитель МИД КНР. 

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КамбоджаКитай
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