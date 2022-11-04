Полиция проводит обыски у организаторов антиправительственных протестов в Молдавии

Премьер страны Наталья Гаврилица накануне заявила, что опасается внутренней дестабилизации в стране, комментируя массовые антиправительственные протесты

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят обыски у подозреваемых в организации массовых антиправительственных протестов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Инспектората полиции республики.

"Сотрудники Национального инспектората расследований и генерального управления уголовного преследования совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, направленного на подготовку массовых беспорядков", - говорится в публикации.

Накануне премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что опасается внутренней дестабилизации в стране, комментируя массовые антиправительственные протесты, которые уже два месяца проводят оппозиционные партии с требованием отставки президента Майи Санду и кабинета министров, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Премьер призвала население не выходить на протесты и обвинила их организаторов в коррупции.

Летом в Молдавии начались массовые митинги протеста с требованием отставки Санду и кабинета Гаврилицы. Их участники обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая достигла 34% в годовом исчислении, многократный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также резкое падение уровня жизни. Власти критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывали. В сентябре оппозиционная партия "Шор" после протестов организовала платочный городок перед парламентом и администрацией президента, сотни обитателей которого намерены оставаться там до организации досрочных выборов. Однако полиция разгромила его и разогнала протест, что вызвало критику правозащитников.