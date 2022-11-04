Президент ФРГ призвал КНДР прекратить ракетные испытания

Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что КНДР должна "всерьез начать переговоры о сворачивании своей ракетной программы"

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что КНДР, проводя ракетные испытания, несет ответственность за текущую эскалацию на Корейском полуострове.

"Такая эскалация неприемлема, режим в Пхеньяне несет за это ответственность, - цитирует в пятницу президента Германии, находящегося с визитом в Южной Корее, агентство DPA. - Эти испытания нарушают резолюции Совбеза ООН и ставят под угрозу международную безопасность". По его словам, КНДР должна "всерьез начать переговоры о сворачивании своей ракетной программы".

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов.

После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября. Пхеньян в ответ назвал это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку".