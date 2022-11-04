Погранкомитет Белоруссии сообщил о перехвате украинского учебного ударного БЛА

Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БЛА), применявшийся для тренировок по сбросу взрывных устройств. Об этом в пятницу сообщил Пограничный комитет республики.

"Инцидент произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе, - говорится в сообщении. - Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь".

В результате анализа данных карты памяти беспилотника "был подтвержден факт его запуска с украинской территории", добавили в погранкомитете.