Си Цзиньпин указал Шольцу на важную роль Европы и ФРГ в примирении России и Украины

Как уточнил председатель КНР, ФРГ должна стремиться к формированию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма по обеспечению безопасности в Европе

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал германской стороне на важную роль Евросоюза и ФРГ в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Китай выступает за то, чтобы Германия и европейские страны играли важную роль в продвижении [российско-украинских] мирных переговоров", - подчеркнул китайский лидер.

Как он уточнил, ФРГ должна стремиться к формированию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма по обеспечению безопасности в Европе. Си Цзиньпин также отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно обеспечить стабильность международной торговли, не допустить, чтобы сложная ситуация в мире негативно повлияла на трансграничные поставки энергоносителей и продовольствия, а также затронула финансовую сферу.

"Нужно предотвратить опасность возникновения еще более крупного гуманитарного кризиса", - подытожил Си Цзиньпин.