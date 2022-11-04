Токаев: предстоящие выборы президента Казахстана заложат новую политическую традицию

По словам президента республикиа, главной целью определено построение справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин будет иметь равные условия и возможности для реализации своего потенциала

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Казахстана, которые пройдут в конце ноября, заложат в республике новую политическую традицию и откроют новую политическую эпоху. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в республике.

Президент подчеркнул необратимый характер курса Казахстана на последовательную демократизацию и комплексные общественно-политические преобразования. "Новая модель обеспечит регулярную ротацию власти и закрепит дальнейшее демократическое развитие современной казахстанской государственности. Предстоящие через несколько недель внеочередные выборы президента состоятся уже с учетом этих изменений. Данные выборы заложат в Казахстане новую политическую традицию, откроют новую политическую эпоху", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента Казахстана.

Он отметил, что главной целью определено построение справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин будет иметь равные условия и возможности для реализации своего потенциала. "Идея справедливости отныне станет стержнем всей государственной политики Казахстана, направленной на повышение благосостояния народа, оперативное реагирование на нужды и запросы граждан. Я и моя администрация твердо намерены обеспечить все условия для проведения открытых и честных выборов президента", - пояснил Токаев.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Согласно законодательству, кандидаты выдвигаются республиканскими общественными объединениями. Регистрация претендентов завершилась 21 октября, предвыборная агитация продлится до 18 ноября. День тишины будет 19 ноября.