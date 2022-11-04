Си Цзиньпин: ЕС не должен оказаться в зависимости и быть под контролем третьей стороны

Председатель КНР напомнил, что, несмотря на сложную внешнеполитическую конъюнктуру, Китай стремится к поддержанию взаимовыгодных отношений с Европой

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Евросоюз не должен проводить зависимую политику или находиться под контролем какой-либо третьей стороны. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Надеюсь, что Европа будет стабильной и процветающей, сохраняя существующую линию в развитии отношений с Китаем. Нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.

По словам Си Цзиньпина, Пекин всегда рассматривал ЕС в качестве партнера и поддерживает самостоятельную политику объединения. Он также напомнил, что, несмотря на сложную внешнеполитическую конъюнктуру, Китай стремится к поддержанию взаимовыгодных отношений с Европой.

"КНР готова усилить сотрудничество с Германией и европейской стороной для урегулирования международных вопросов", - добавил Си Цзиньпин. В частности, он высказал заинтересованность в укреплении контактов с ФРГ и ЕС при решении таких проблем, как климатические изменения, продовольственная безопасность и обеспечение биологического многообразия на нашей планете.