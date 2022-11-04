В Италии заявили, что условия предоставления военной помощи Украине не изменились

Министр обороны страны Гуидо Крозетто прогнозирует, что новый пакет военной помощи будет направлен Киеву, если ситуация не изменится

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что условия предоставления Римом военной помощи Киеву не изменились.

"[Декретов] было пять, и я не думаю, что условия, которые определяли их один за другим, изменились, - сказал он в опубликованном в пятницу интервью газете Avvenire. - Так что если уж делать прогнозы, то скажу, что если ситуация на Украине не изменится, то [новый пакет военной помощи] будет".

1 ноября газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что итальянские власти приостановили рассмотрение нового, шестого, декрета об отправке оружия на Украину до согласования списков с НАТО. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже подтвердила намерение продолжать оказывать помощь Украине и в ходе выступления в парламенте, и в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Пакеты военной помощи всегда были засекречены, однако ранее газета La Repubblica выступила с утверждением, что в рамках последнего пакета предыдущего правительства Марио Драги Киеву были направлены наиболее современные самоходные артиллерийские установки.