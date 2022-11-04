4 ноября, 09:08

Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ сообща объявить бойкот протекционизму отдельных стран

По словам председателя КНР, тем самым Пекин и Берлин смогут обеспечить "более плодотворное сотрудничество на благо народов двух стран"

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил германскому лидеру сообща бойкотировать протекционистские меры отдельных стран. Об этом сообщил МИД КНР.

"Надеюсь на сотрудничество с Германией, чтобы сообща мы объявили бойкот протекционизму", - подчеркнул Си Цзиньпин. По его словам, тем самым Пекин и Берлин смогут обеспечить "более плодотворное сотрудничество на благо народов двух стран".

Как уточнил китайский лидер, Китай готов углублять сотрудничество с ФРГ по целому ряду направлений, в том числе в аэрокосмической сфере и при реализации проектов по внедрению зеленых технологий. Он также указал на необходимость совместных усилий по борьбе с пандемией. 

Теги:
ГерманияКитайСи ЦзиньпинШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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