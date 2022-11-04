Си Цзиньпин заверил канцлера ФРГ в неизменности политики открытости Китая

Китайский лидер уточнил, что Пекин стремится к глобализации и будет проводить самостоятельную политику модернизации с национальной спецификой

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китай не откажется от своей нынешней национальной политической стратегии, которая предусматривает усиление экономической открытости по отношению к другим странам. Об этом заявил в пятницу на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай будет твердо придерживаться политики внешней открытости на высоком уровне, мы от нее не отступим", - приводит МИД Китая слова китайского лидера.

Си Цзиньпин уточнил, что Пекин стремится к глобализации и будет проводить самостоятельную политику модернизации с национальной спецификой. Как он подчеркнул, власти КНР руководствуются народными интересами и принимают решения в соответствии с задачами социалистического строительства.