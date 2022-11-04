Боррель считает, что ЕС должен укреплять отношения со странами Центральной Азии

Глава дипломатии ЕС отметил, что страны региона получают все большее значение со стратегической точки зрения, становятся все более важными в нынешних условиях

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Европейский союз должен укреплять отношения с республиками Центральной Азии, которая становится стратегически важным регионом. Об этом заявил в пятницу в Берлине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Страны Центральной Азии получают все большее значение со стратегической точки зрения, становятся все более важными в нынешних условиях. Они рассматривают диверсификацию своей внешней политики, они более не являются республиками Советского Союза, они выступают за уважение Россией их независимости. Мы должны укреплять наши отношения с ними", - сказал он.