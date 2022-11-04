Главы МИД G7 обсудят 4 ноября ситуацию в Иране, Африке и Центральной Азии

Как заметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, "Евросоюз продолжит поддерживать демонстрантов" и настаивает на том, чтобы Иран перестал, по его утверждению, поставлять беспилотники России

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Основное внимание на переговорах министров иностранных дел стран Группы семи (G7) в пятницу в Мюнстере будет уделено ситуации в Иране, Африке и Центральной Азии. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил журналистам.

"Сегодня министры иностранных дел G7 обсудят ситуацию в Африке, Иране и Центральной Азии", - сказал Боррель. Как заметил глава европейской дипломатии, "Евросоюз продолжит поддерживать демонстрантов" и настаивает на том, чтобы Иран перестал, по его утверждению, поставлять беспилотники России. По оценке Борреля, переговоры, посвященные возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе находятся в тупике. "Здесь нет ничего нового", - сказал дипломат.

Как информировал Боррель, представители африканских стран примут участие во встрече глав МИД G7 в пятницу. Он подчеркнул важность развития сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии, особенно в нынешних условиях. "Они [страны региона] рассматривают диверсификацию своей внешней политики, они более не являются республиками Советского Союза, они выступают за уважение Россией их независимости. Мы должны укреплять наши отношения", - заявил глава европейской дипломатии.

Он планирует на следующей неделе принять участие в конференции по взаимодействию между Европой и Центральной Азией в Самарканде. "Это будет хорошей возможностью укрепить наши отношения со странами Центральной Азии и обеспечить развитие нашей стратегической инвестиционной программы", - резюмировал Боррель.

В четверг в Мюнстере открылась двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи под председательством Германии.