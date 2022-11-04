Депутат Рады заявил, что глава Счетной палаты Украины подал в отставку

По словам Алексея Гончаренко, ранее Валерию Пацкану было предъявлено обвинение в незаконном получении компенсации за жилье

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан написал заявление об отставке. Об этом в пятницу сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, ранее Пацкану было предъявлено обвинение в незаконном получении компенсации за жилье.

24 октября в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что ведомство совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой предъявили обвинение в получении незаконных компенсаций за аренду жилья одному из бывших народных депутатов, занимающему руководящую должность в Счетной палате. Как писали украинские СМИ, речь шла о Пацкане.