В Пекине заявили, что лидеры Китая и Германии высказались за укрепление взаимного доверия

Шольц напомнил Си Цзиньпину, что Берлин рассматривает Пекин в качестве важного торгово-экономического партнера, отметили в МИД КНР

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе состоявшейся в пятницу встречи в Пекине высказались за укрепление взаимного доверия на фоне крупных изменений на международной политического арене. Об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, Шольц напомнил Си Цзиньпину, что Германия рассматривает Китай в качестве важного торгово-экономического партнера. Канцлер заявил о готовности укреплять взаимное доверие и обсуждать вопросы, по которым стороны занимают разные позиции.

"Китай придерживается крайне стабильной и последовательной стратегии в отношении ФРГ. Надеюсь, что германская сторона тоже будет проводить позитивную политику применительно к Китаю", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, Пекин и Берлин таким образом смогут сохранить взаимовыгодные отношения.

Шольц отметил, что ФРГ заинтересована в углублении двустороннего торгово-экономического сотрудничества и будет стимулировать немецких инвесторов финансировать перспективные проекты в Китае. Германия против формирования противоборствующих военных альянсов в мире, добавил канцлер.