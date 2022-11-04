Шольц призвал Россию не отказываться от продления зерновой сделки

Договоренности по вывозу сельхозпродукции с Украины истекают в середине ноября

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия не должна противодействовать продлению зерновой сделки, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Пекине на пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Ее транслировал в пятницу телеканал n-tv.

Глава кабмина Германии утверждал, что ситуация с продовольствием в мире ухудшилась после начала российской СВО на Украине. "Я призываю российского президента [Владимира Путина] не отказываться от продления зерновой сделки, срок действия которой истекает через некоторое время", - заявил Шольц.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. В другом документе прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный РФ, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Договоренности по вывозу сельхозпродукции с Украины истекают в середине ноября.