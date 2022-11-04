Главы МИД ФРГ, Франции, США и Великобритании обсудили в Мюнстере ситуацию на Украине

Министры провели переговоры в Quad-формате

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок, Франции Катрин Колонна, Великобритании Джеймс Клеверли и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу встречу перед официальным началом заседания глав МИД стран Группы семи (G7) в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ, в ходе которой обсудили нынешние события на Украине. Об этом сообщило агентство DPA.

Министры провели переговоры в так называемом Quad-формате. Они, как пишет DPA, затронули довольно чувствительные вопросы, включая возможную эскалацию ситуации на Украине. Никакой дополнительной информации о встрече министров предоставлено не было.

В четверг в Мюнстере открылась двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи под председательством Германии. Переговоры министров проходят в исторической ратуше города. Это место, как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок газете "Вестфэлише нахрихтен", было выбрано неслучайно. В одном из залов этой ратуши в 1648 году был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне. В соответствии с ним, в частности, Нидерланды стали независимым государством.