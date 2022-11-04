Президент Сербии отменил зарубежные визиты из-за ситуации на севере Косова

Власти непризнанного Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, с 1 ноября 2022 года

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отменил все зарубежные поездки из-за ситуации на севере Косова и Метохии. Об этом в пятницу со ссылкой на администрацию главы государства сообщило агентство Тanjug.

По его информации, Вучич, в частности, извинился перед президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси за то, что не сможет присутствовать на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе.

Власти непризнанного Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, с 1 ноября 2022 года. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что Великобритания, Германия, Италия, США и Франция попросили Приштину отложить запрет на сербские номерные знаки на территории Косова и Метохии на 10 месяцев, но подчеркнул, что ответа властей непризнанного Косова получено не было.

Ранее премьер Косова заявил, что процесс замены сербских документов и регистрационных автомобильных знаков должен будет завершиться до 31 октября. Он пригрозил, что после этого срока автомобили с сербскими номерами будут изыматься. В ответ сербы, проживающие в Косове и Метохии, заявили, что окажут мирное, демократическое сопротивление Приштине, если косовские албанцы начнут отнимать их автомобили с номерами сербской регистрации. Лидер сербов из Косова и Метохии Горан Ракич заявил, что в случае осуществления угроз Приштины сербы заблокируют все въезды и выезды в Косове.