4 ноября, 10:26

Литва и Польша договорились о совместном проведении экстренных военных учений

По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, в ходе маневров будет проверяться готовность подразделений по обороне интегральных территорий

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Литва и Польша договорились о совместном проведении не объявленных заранее военных маневров и обмене разведывательной информацией. Об этом по итогам встречи с начальником Генштаба ВС Польши Раймундом Анджейчаком сообщил журналистам командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис.

"Нами предусмотрено проведение экстренных военных учений, в ходе которых будет проверяться готовность подразделений по обороне интегральных территорий", - сказал он. Более детально о характере этих учений он не высказался.

Стороны договорились об обмене разведывательной информацией. "Такой обмен, крайне важный для Литвы, идет не первый год. Он будет продолжаться", - отметил Рупшис. 

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