В партии "Шор" заявили, что организаторов протестов в Кишиневе обвиняют в дестабилизации

Вице-председатель оппозиционной партии Марина Таубер отметила, что "обыски прошли у председателя Огиевского района Дину Цуркану и нескольких активистов, которые были громкими на акциях протеста"

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Организаторов массовых акций протеста в Кишиневе пытаются обвинить в попытке дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщила в пятницу вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер, комментируя сегодняшние обыски в домах активистов партии.

"Обыски прошли у председателя Огиевского района Дину Цуркану и ряда наших активистов, которые были громкими на акциях протеста. <…> Цуркану был приглашен для дачи показаний в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. У нас новое дело, обвиняют в попытке дестабилизации ситуации в стране", - сказала Таубер перед пикетчиками здания суда, где рассматривалось ходатайство адвокатов о ее освобождении из-под домашнего ареста.

Протесты начались в Молдавии летом текущего года. Их участники обвиняют правительство Натальи Гаврилицы в неспособности справиться с экономическим кризисом. Власти страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают. Оппозиция также обеспокоена милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине.

В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Полиция препятствует мирным митингам оппозиции, из-за чего между правоохранителями и демонстрантами периодически происходят столкновения. В этот период ряд лидеров оппозиции оказался под арестом, среди них экс-президент страны Игорь Додон, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, уголовные дела были заведены примерно на половину депутатов парламента от оппозиции.