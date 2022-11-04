МИД КНР не комментирует информацию о визите Макрона

По информации агентства Associated Press, о готовящемся визите Макрона в КНР сообщила глава французского МИД Катрин Колонна

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. МИД КНР не стал комментировать информацию о предстоящем визите в КНР президента Франции Эмманюэля Макрона по приглашению китайской стороны. Об этом в пятницу заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

"В настоящий момент я не могу ничего сообщить по данному вопросу", - ответил официальный представитель МИД КНР на вопрос журналиста.

По информации агентства Associated Press, о готовящемся визите Макрона в КНР сообщила глава французского МИД Катрин Колонна. По ее словам, визит главы Франции в КНР должен состояться в "ближайшие месяцы".