Гаглоев: героические события четырехсотлетней давности стали залогом возрождения России

Президент Южной Осетии пожелал Владимиру Путину "успешной реализации намеченного и новых свершений на благо Российской Федерации, а всему народу России - счастья, благоденствия и процветания"

ЦХИНВАЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил в пятницу президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем народного единства, отметив, что героические события четырехсотлетней давности стали символом единения многонационального российского народа и залогом возрождения страны.

"От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь народ Российской Федерации с государственным праздником - Днем народного единства! Героические события четырехсотлетней давности стали символом единения многонационального российского народа, его любви к родине, желания видеть Россию великой и процветающей державой. Сплочение патриотических сил положило конец трагедии Смутного времени, стало залогом возрождения России и прочным фундаментом всех последующих достижений и побед", - говорится в поздравительном послании, опубликованном на сайте президента республики.

Глава Южной Осетии выразил уверенность, что жители России, а равно и российские граждане за пределами страны вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения в обществе будут всегда едины перед лицом исторических испытаний.

Он пожелал Владимиру Путину "успешной реализации намеченного и новых свершений на благо Российской Федерации, а всему народу России - счастья, благоденствия и процветания".