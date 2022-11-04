Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину

По словам белорусского президента, сейчас участие в боевых действиях на территории Украины принимают граждане Белоруссии, которых туда "посылают" покинувшие республику оппоненты властей

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Белоруссия не планирует направлять военнослужащих на Украину. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в пятницу в ходе встречи с представителями трудового коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского президента, сейчас участие в боевых действиях на территории Украины принимают граждане Белоруссии, которых туда "посылают" покинувшие республику оппоненты властей.

"Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там, в Украине, делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент ранее неоднократно заявлял о том, что республика принимает участие в специальной военной операции (СВО), проводимой Российской Федерацией на Украине. При этом он подчеркивал, что белорусские военнослужащие в операции непосредственно не задействованы, задача Минска - не допустить нанесения удара по стране. Также Белоруссия оказывает при необходимости медицинскую и гуманитарную помощь гражданам других стран, в том числе беженцам. О проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.