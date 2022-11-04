Активисты соцпартии Молдавии начали пикеты госучреждений из-за роста цен в республике

Сторонники оппозиционной партии социалистов провели пикет после повышения стоимости электроэнергии на 50%

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше сотни сторонников оппозиционной партии социалистов Молдавии провели в пятницу пикет здания Национального агентства по регулярную в энергетике (НАРЭ) после повышения стоимости электроэнергии на 50%, передает корреспондент ТАСС с места событий. Как сказал в своем выступлении перед собравшимися заместитель председатель парламента Влад Батрынча, на следующей неделе социалисты намерены пикетировать правительство и другие учреждения.

"Ответственность за рост цен лежит на правительстве, которое должно уйти в отставку, так как представляет опасность для Молдавии. Но сегодня мы находимся перед зданием организации [НАРЭ], которая является послушным инструментом в руках этого правительства. Его руководство должно уйти в отставку в полном составе, поскольку служит интересу и комфорту властей, а не народа", - сказал Батрынча.

Выступающее обращали внимание, что тарифы на газ с конца 2021 года выросли в шесть раз, до 29 леев ($1,5) за 1 куб. м, электроэнергия подорожала в три раза, до 4,77 лея ($0,24) за 1 кВт⋅ч. Инфляция в стране достигла 33,9% в годовом исчислении. Протестующие скандировали "Нет росту цен" и "В отставку!".

Акции протеста начались в Молдавии летом текущего года. Их участники обвиняют правительство Натальи Гаврилицы в неспособности справиться с экономическим кризисом. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ. В этот период ряд лидеров оппозиции оказался под арестом, среди них экс-президент страны Игорь Додон, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, уголовные дела заведены примерно на половину депутатов парламента от оппозиции.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии, которая создана из-за кризиса в энергетической сфере и ситуации на Украине, ограничила проведение акций протеста и массовых собраний. Теперь они разрешены только по выходным, продолжительность акций должна составлять не более четырех часов. После этого решения полиция разогнала палаточный городок оппозиции, который находился у стоящих рядом зданий парламента и администрации президента.