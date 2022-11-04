Лукашенко назвал БелАЭС спасением для страны во время роста цен на энергоносители

Белорусский президент отметил, что ранее оппоненты властей страны "играли в пользу Запада", требуя закрытия АЭС, а также напомнил о планах Польши построить несколько атомных станций

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Белорусская атомная станция, на закрытии которой настаивал Запад и противники властей страны, стала спасением для республики в период роста цен на энергоносители в мире. Об этом в пятницу в ходе встречи с представителями трудового коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Теперь вы поняли, что атомная станция - это подарок Беларуси? Это спасение, потому что электричество сегодня на Западе экономят, как только могут", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент отметил, что ранее оппоненты властей страны "играли в пользу Запада", требуя закрытия АЭС, а также напомнил о планах Польши построить несколько атомных станций.

"Чего же нас заставляли закрыть эту станцию? Атомная станция - это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество, мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не может быть экономики", - подчеркнул Лукашенко.

Строительство Белорусской атомной электростанции ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года официально введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка свежего ядерного топлива в реактор, с которой начался физический пуск. Ввод второго энергоблока был запланирован к концу 2022 года. Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что запуск второго энергоблока БелАЭС позволит закрыть около 40% от внутренних потребностей страны в электроэнергии.