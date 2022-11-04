Сунак: Британия внимательно следит за ситуацией в Белоруссии в свете конфликта на Украине

Премьер Британии обсудил ситуацию с польским коллегой, выразив поддержку Польше в противостоянии России и назвав лидирующей роль Варшавы в Европе, которая проявилась после начала специальной военной операции на Украине

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Великобритания внимательно следит за ситуацией в Белоруссии в свете конфликта в соседней Украине. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак сообщил в пятницу в телефонном разговоре своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому, информировали в канцелярии главы британского правительства.

"Во время обсуждения ситуации в Белоруссии премьер-министр [Риши Сунак] сказал, что Великобритания внимательно следить за происходящим", - сообщили на Даунинг-стрит. Как говорится в коммюнике, британский лидер выразил поддержку Польше в противостоянии России, а также отметил лидирующую роль Варшавы в Европе, которая проявилась после начала специальной военной операции на Украине.

Сунак и Моравецкий договорились о необходимости продолжать посылать четкий сигнал Москве о том, что "запугивание не сработает". В этой связи Сунак сообщил о том, что "в рамках усилий по сдерживанию на восточном фланге Великобритания увеличивает боеспособность своих сил и активизировала деятельность Объединенных экспедиционных сил в Балтийском регионе".

Сунак и Моравецкий условились "углублять прочные связи в области обороны и безопасности, существующие между Великобританией и Польшей", заметив, что это пойдет на пользу "обеим странам и Европе в целом", заметили на Даунинг-стрит, 10.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.