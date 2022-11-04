Правящий блок получил большинство в парламенте Дании

Статистическое управление страны сообщило, что у красного блока 90 мандатов из 179, у оппозиционного правоцентристского (синего) - 73, 16 мест в Фолькетинге досталось центристской Умеренной партии

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Правящий левоцентристский (красный) блок получил большинство голосов на прошедших во вторник парламентских выборах в Дании. Это в пятницу подтвердило Статистическое управление страны, которое провело дополнительную проверку подсчета бюллетеней.

Как сообщает ведомство, у красного блока 90 мандатов из 179, у оппозиционного правоцентристского (синего) - 73, 16 мест в Фолькетинге (датском парламенте) досталось центристской Умеренной партии.

Управление проверяет итоги каждых выборов, однако на этот раз - на фоне минимального разрыва между блоками - было решено провести особо тщательную проверку. "Именно поэтому Статистическое управление Дании должно сопроводить подсчет голосов избирательной системой особо тщательной проверкой качества, для чего необходимо дополнительное время", - говорится в сообщении.

На состоявшихся 1 ноября выборах наибольшей поддержкой заручились социал-демократы - 27,6% голосов, это их лучший результат за последние 20 лет. Крупнейшее правое объединение - Либеральная партия ("Венстре") - получило 13,3%. Явка составила 84,1%, став самой низкой за 30 лет.

Лидер социал-демократов Метте Фредериксен начала в пятницу переговоры по формированию нового широкого коалиционного правительства. Она считает возможным его создание. "Датчане подали четкий сигнал о том, что им нужен сотрудничающий парламент, - прокомментировала она. - Я думаю, что перспективы хорошие".