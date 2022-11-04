Активистов партии "Шор" подозревают в подготовке к дестабилизации ситуации в Молдавии

В полиции заявили, что в ходе следственных мероприятий были собраны улики и изъяты 380 тыс. леев ($19,6 тыс.), которые, по версии правоохранителей, предполагалось использовать для вербовки, организации транспортировки и вознаграждения лиц, провоцируемых к проведению массовых беспорядков

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и прокуратуры провели в пятницу обыски у ряда активистов оппозиционной партии "Шор", которые подозреваются в планах по дестабилизации ситуации в Молдавии. Как сообщила пресс-служба Генерального комиссариата полиции, в ходе следственных мероприятий были собраны улики и изъяты 380 тыс. леев ($19,6 тыс.).

"У правоохранителей есть основания подозревать, что изъятые деньги были получены в результате незаконной деятельности. Их предполагалось использовать для вербовки, организации транспортировки и вознаграждения лиц, провоцируемых к проведению массовых беспорядков", - говорится в сообщении. Следователями якобы были также собраны доказательства планов по созданию структур "с целью узурпации государственной власти", однако эти улики предстоит более тщательно проанализировать, отмечается в сообщении.

По данным полиции, обыски прошли в городах Бельцы, Дрокия, Кишинев и Унгены. Как сообщила в пятницу вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, они также прошли у одного из организаторов массовых акций протеста председателя Огиевского района Дину Цуркану. Ранее в ходе подобных мероприятий были задержаны свыше трех десятков активистов партии, ряд из которых были арестованы.

Акции протеста оппозиционных партий начались в Молдавии летом текущего года. Их участники обвиняют правительство Натальи Гаврилицы в неспособности справиться с экономическим кризисом и ростом цен. Власти страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают. Оппозиция также обеспокоена милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине.

В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Полиция препятствует мирным митингам оппозиции, из-за чего между правоохранителями и демонстрантами периодически происходят столкновения. В этот период ряд лидеров оппозиции оказался под арестом, среди них экс-президент страны Игорь Додон, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, уголовные дела были заведены примерно на половину депутатов парламента от оппозиции.