4 ноября, 12:32

Представители военных ведомств Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества

Как сообщили в Минобороны Армении, предметом обсуждения стал ход двустороннего военного и военно-технического сотрудничества

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Заместители министров обороны Армении и России Карен Брутян и Александр Фомин в пятницу обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян встретился с заместителем министра обороны России Александром Фоминым. Обсуждены ход двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении. 

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