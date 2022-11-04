Представители военных ведомств Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества

Как сообщили в Минобороны Армении, предметом обсуждения стал ход двустороннего военного и военно-технического сотрудничества

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Заместители министров обороны Армении и России Карен Брутян и Александр Фомин в пятницу обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян встретился с заместителем министра обороны России Александром Фоминым. Обсуждены ход двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении.