G7 заявила о создании координационного механизма для поддержки в восстановлении Украины

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) сообщили о создании координационного механизма для оказания поддержки в восстановлении Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "большой семерки" по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере на западе ФРГ.

"Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее важнейшую энергетическую и водную инфраструктуру", - отмечается в тексте. При этом указывается, что "министры с нетерпением ждут международную конференцию, которая пройдет 13 декабря в Париже, направленную на поддержку гражданской устойчивости Украины и организованную Францией и Украиной".

"Мы также приветствуем итоги Международной экспертной конференции по вопросам восстановления Украины, состоявшейся 25 октября в Берлине, и по-прежнему полны решимости внести свой вклад в восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины", - заверили главы МИД G7. "Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", - подытожили они.