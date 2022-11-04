Главы МИД G7 осудили серию ракетных пусков КНДР

Участники встречи призвали Пхеньян "немедленно прекратить свою дестабилизирующую деятельность"

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) "решительно осуждают" ракетные пуски КНДР. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "большой семерки" по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере на западе ФРГ.

"Мы, члены "Большой семерки", решительно осуждаем беспрецедентную серию незаконных пусков баллистических ракет, проведенных КНДР в 2022 году, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, а также пуск баллистической ракеты средней дальности 4 октября 2022 года, который был безрассудно произведен над Японией, - указывается в тексте. - Мы призываем КНДР немедленно прекратить свою дестабилизирующую деятельность, полностью соблюдать все юридические обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН, полностью соблюдать ДНЯО и гарантии МАГАТЭ".

Страны G7 "по-прежнему привержены сотрудничеству со всеми партнерами для достижения цели установления постоянного мира на Корейском полуострове и поддержания международного порядка, основанного на правилах", отмечается в заявлении глав МИД.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.

КНДР в ответ назвала это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку".