Си Цзиньпин: Китай готов работать над присоединением к транстихоокеанскому партнерству

Председатель КНР заявил о готовности продолжать оказывать поддержку развивающимся странам в ускорении развития во имя "формирования сообщества единой судьбы человечества"

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Китай намерен активно работать над присоединением к Всеобъемлющему прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТПП) и Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на официальной церемонии открытия 5-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), которая будет проходить в Шанхае 5-10 ноября.

"Мы будем делиться со всеми странами и партнерами возможностями углубления международного сотрудничества, принимать по всем направлениям активное участие в переговорах по реформе ВТО, стимулировать либерализацию и упрощение торговли и инвестирования, содействовать международной координации макроэкономической политики, прилагать общие усилия к культивированию новых драйверов глобального развития, активно работать над вступлением во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве и Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики, расширять открытую всему миру сеть свободной торговли высокого стандарта", - сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая продолжать оказывать поддержку развивающимся странам в ускорении развития во имя "формирования сообщества единой судьбы человечества". "Китай готов со всеми странами воплощать истинную многополярность, укреплять взаимопонимание в открытости, сообща преодолевать трудности и вызовы в глобальной экономике", - сказал он.

Первоначальное соглашение о транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств - Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил о выходе США из ВПСТТП. В итоге оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве.

Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики было инициировано Новой Зеландией, Сингапуром и Чили. Церемония подписания состоялась в июне 2020 года в онлайн-формате. В январе 2021 года оно вступило в силу.