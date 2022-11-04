4 ноября, 13:19,
обновлено 4 ноября, 14:08
Военная операция на Украине

Главы МИД G7 отвергли информацию России о готовности Киева применить "грязную бомбу"

Главы МИД G7 отвергли информацию России о готовности Киева применить "грязную бомбу"
Встреча глав МИД G7 в Мюнстере
© EPA-EFE/ FRIEDEMANN VOGEL/ POOL

Участники встречи осудили, по их версии, "захват и милитаризацию Запорожской АЭС со стороны России" и "преднамеренную дестабилизацию ее работы"

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Группы семи (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) отвергли информацию России о готовности Украины применить "грязную бомбу". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении глав МИД "семерки" по итогам встречи в Мюнстере.

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"Мы также отвергаем ложные утверждения России о том, что Украина готовит радиационную "грязную бомбу". Проверки МАГАТЭ подтвердили то, что эти обвинения не имеют под собой почвы, и мы благодарим Украину за прозрачность", - утверждается в тексте.

Главы МИД G7 осудили, по их версии, "захват и милитаризацию Запорожской АЭС со стороны России" и "преднамеренную дестабилизацию ее работы". "Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ по созданию зоны защиты и безопасности [вокруг ЗАЭС]", - заявили министры.

В конце октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". О такой угрозе заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, этот вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Российская сторона назвала объекты на Украине, где может вестись такая работа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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