G7 стремится к сотрудничеству с КНР, но предостерегает от изменения статус-кво силой

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Страны G7 стремятся к сотрудничеству с Китаем в областях, "где возможно", в том числе по вопросам "мира и безопасности", глобального здравоохранения и климата, при этом "семерка" предостерегает Пекин от "односторонних попыток изменить статус-кво силой". Такая позиция отражена в принятом по итогам встречи в германском Мюнстере совместном заявлении глав МИД G7.

"Мы, члены G7, стремимся к конструктивному сотрудничеству с Китаем, где это возможно и в наших интересах, в частности по таких глобальным вызовам как мир и безопасность, глобальное здравоохранение, кризис в области климата и биоразнообразия, а также сохранения природных ресурсов", - говорится в тексте, где также отмечается, что с этими проблемами можно справиться только посредством "порядка, основанного на правилах".

Вместе с тем G7 "напоминает Китаю о необходимости соблюдения принципов Устава ООН по мирному урегулированию споров и воздержанию от угроз, принуждения, запугивания или применения силы". "Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменения статус-кво при помощи силы или принуждения", - говорится в совместном заявлении глав МИД G7.

Вместе с тем, G7 "напоминает Китаю о необходимости соблюдения принципов Устава ООН по мирному урегулированию споров и воздержанию от угроз, принуждения, запугивания или применения силы". "Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменения статус-кво при помощи силы или принуждения", - говорится в совместном заявлении глав МИД G7.

В разделе заявления под подзаголовком "Китай" также содержится к мирному решению вопросов, связанных с Тайванем. "Мы вновь подтверждаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призываем к мирному разрешению [связанных с этим] вопросов", - говорится в заявлении, где также подчеркивается неизменность позиции G7 по Тайваню, в том числе по политике "одного Китая". Ситуация вокруг Тайваня резко обострилась после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, с резкой критикой которого выступил Пекин, неоднократно призывавший воздерживаться от провокаций и вмешательства во внутренние дела КНР.

Главы МИД G7 в своем совместном заявлении также раскритиковали Китай в связи с проблемой прав человека, выразим обеспокоенность в связи с "сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе в Синьцзяне и Тибете", а также в связи с ситуацией в Гонконге. Они также призвали Пекин "обращаться с иностранными дипломатами в соответствии с его обязательствами согласно Венской конвенции".

В отдельном параграфе главы внешнеполитических ведомств "семерки" выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, выступив против "любых шагов, которые усиливают напряженность, подрывают региональную стабильность и основанный на правилах международный порядок". Китай в этой связи не упоминается, но США и его союзники регулярно выступают с обвинениями в адрес Пекина в связи с его деятельностью в этом регионе.